Втрати в ЗСУ є, але вони порівняно невеликі.

Операцію Збройних сил України в Курській області можна назвати успіхом. Про це в ефірі радіо NV сказав народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, як завжди на війні, є втрати.

"Це не є легка прогулянка. Якщо рівняти масштабні операції, які проходять вже зараз на території України з 2022 року, то Курська навіть по співвідношенню досягнутих цілей і втрат досить успішна. Повірте, коли ці втрати колись покажуть, то побачимо, що наші воїни б’ються там досить героїчно і ворогу завдають набагато більше втрат, ніж отримують самі. Хоча зараз вже складніше, ніж в перші дні", - розповів Костенко. Відео дня

Він зазначив, що українські воїни роблять в Курській області все для того, щоб відтягнути на себе ворожі війська, перехопити ініціативу і зробити так, щоб було легше на інших напрямках. При цьому досить позитивно те, що президент України включився в історію ведення бойових дій.

"Ми раніше не так часто бачили, коли президент заслуховував головнокомандувача. Взагалі не бачили", - сказав Костенко.

За його словами, це хороша підтримка для всіх воїнів, бо Сирський доповідає про всі напрямки фронту. Розповідаючи про місцеве населення, яке залишилося в Курській області на територіях, котрі зараз контролюють ЗСУ, Костенко наголосив, що жодного спротиву, як це відбувалося в Україні, не було.

"Ніхто там коктейлі Молотова не робив", - розповів він.

Натомість, каже Костенко, наші військові допомагають, немає якоїсь протидії з боку місцевого населення, водночас прикордонники і представники влади утекли, частина людей виїхала. При цьому серед місцевих багато людей, які спілкуються українською мовою.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення цілей у Курській області РФ. Він повідомив про нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначивши, що йшлося про ситуацію на фронті та заходи її контролю.

Сирський доповів щодо нових деталей операції в Курській області. Зеленський зазначив, що на ранок є чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави.

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