Росіяни стверджують, що це був український БПЛА.

Пізно ввечері 4 липня невідомий безпілотник скинув вибухівку на місто Рильськ Курської області РФ. За версією росіян, БПЛА був українським.

Про атаку повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. За йоого словами, пошкоджено дві адміністративні будівлі та храм.

"З українського безпілотника скинули в Рильську вибухові пристрої. Пошкоджено вікна у двох адміністративних будівлях, вибито скло в Покровському храмі", - заявив Старовойт.

Відео дня

Місцеві пабліки писали, що у Рильську було дуже гучно.

Бавовна у Курській області

Нагадаємо, що сезон "бавовни" в РФ триває. Як повідомляв УНІАН, 8 липня в Курській області (територія РФ) росіян перелякали чергові вибухи: місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку невідомого БПЛА.

За даними Baza, ціллю дрона був Рильський військкомат - в результаті атаки було пошкоджено дах будівлі. Жертв серед росіян не фіксувалося.

Вас також можуть зацікавити новини: