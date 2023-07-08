"Пташка" скинула два боєприпаси на будівлю.

Невідомий безпілотник атакував військкомат у Курській області РФ.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", безпілотник нібито запустили з території України. Він скинув два боєприпаси на будівлю Рильського військкомату в ніч проти 8 липня.

"Внаслідок атаки пошкоджено дах будинку. Постраждалих немає", - пише канал, не додаючи інших деталей нічної атаки.

Відео дня

Курська область - що там відбувається

Курська область межує в Україною. Там дедалі частіше лунають вибухи і повідомляють про атаки безпілотників. Через це у регіоні створили загони "дружинників" для участі в "контртерористичних операціях". "Дружинникам" збираються роздати зброю і чекають, поки федеральна влада дасть "добро".

В середині травня в Курській області був "приліт" по електропідстанції і нібито атаковано будівлю Федеральної Служби безпеки РФ. Після цього в області розпочався справжній переполох.

Вас також можуть зацікавити новини: