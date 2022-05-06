У цьому випадку Путін зможе навіть збільшити тиск на членів ОДКБ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко готується відправити у підконтрольні Росії райони Донбасу свою делегацію, визнаючи цим кремлівські квазіутворення.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Під час "візиту" білоруські делегати збираються підписати угоду про визнання "ЛДНР" й офіційно засвідчити підтримку розв’язаної Росією війни проти України.

Самого Лукашенка там не буде.

Ватажки бойовиків вже підготували "документи" про економічну й гуманітарну співпрацю з Білоруссю.

Понад те, за інформацією співрозмовників видання, імовірно, далі білоруські делегати відправляться на "парад" у Маріуполі.

У спецслужбах допускають, що внаслідок таких "угод" маріонеткові "уряди" зможуть купувати у Білорусі, яка опиниться у результаті такого кроку під іще більшою ізоляцією, сільськогосподарську техніку.

Публічна підтримка Білоруссю дій Путіна, імовірно, додасть кремлівському диктаторові "зайвих балів" для окупації всієї Луганської та Донецької областей, вважають у спецслужбах.

У цьому випадку Путін зможе навіть збільшити тиск на членів ОДКБ для введення контингенту на територію України.

"Парад" у Маріуполі

В інтерв’ю Bild один з оборонців Маріуполя розповів, що російські військові, імовірно, хочуть залишити в живих частину бійців на "Азовсталі", щоб провести їх у ролі полонених на запланованому в зруйнованому місті "параді" до 9 травня.

Напередодні з’явилась інформація про наміри окупантів провести вулицями Маріуполя полонених цивільних, які зараз перебувають у фільтраційних таборах на сході країни.

Радник глави ОП Михайло Подоляк охарактеризував дії Росії, як "демонстративну насмішку над Женевською конвенцією". Він також заявив, що Україна фіксує кожного, хто принижує і катує наших полонених.

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