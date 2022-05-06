В окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

Українські військові можуть протриматися на "Азовсталі", ймовірно, ще тиждень.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті BILD розповів один із захисників Маріуполя під зміненим ім'ям Олег.

Через тиждень, за його словами, будь-який гуманітарний коридор відкрити буде неможливо.

"Відтоді, як росіяни увійшли до Маріуполя, тут постійно йдуть жорстокі бої. Сьогодні нас дуже сильно обстріляла артилерія, трьох моїх друзів не стало. Тут кожен день важкий, і щодня вмирають люди, брати і сестри. Ми сподіваємося на можливу допомогу третьої країни, але нас з кожним днем стає все менше", - розповів він.

Оточені військові вважають, що Путін кинув на захоплення заводу всі сили, щоб їх знищити, а частину взяти в полон для участі в "параді" 9 травня.

Ворог вже в заводських приміщеннях підприємства.

"Противник вже прорвався в заводські приміщення і поступово намагається проникнути вглиб. Кожен наш крок тут же помічають дрони і обстрілюють з мінометів. Я думаю, вони хочуть захопити кількох з нас живими до 9 травня, щоб відправити нас на парад у клітках", - поділився Олег.

Олег розповів, що у бійців була надія про залучення до евакуації поранених "третіх країн", але з кожним днем ці надії тануть.

"Думаю, ще тиждень. Але через тиждень ніхто не зможе пробитися сюди по коридору. Нам звідси не вибратися", - вважає військовий.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону.

За його словами, триває вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.

В окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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