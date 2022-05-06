Росія готується повторити "виставу", яку влаштувала в 2014 році в окупованому Донецьку.

"Парад" українських полонених, який планує провести Росія в Маріуполі на 9 травня — це демонстративна насмішка над Женевською конвенцією. У 2014 році РФ організувала аналогічну "виставу" в Донецьку, а тепер збирається повторити свій військовий злочин.

З такими коментарями виступив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своєму офіційному акаунті в Twitter.

"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся "парад полонених". Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних", — повідомив Подоляк.

Радник голови ОП охарактеризував дії Росії, як "демонстративну насмішку над Женевською конвенцією". Він також заявив, що Україна фіксує кожного, хто принижує і катує наших полонених

"Зараз "Книга катів" оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватися. Ці злочини без терміну давності", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, кілька днів тому чоловікам у фільтраційних таборах навколо Маріуполя оголосили, що їх переодягнуть у військову форму і залучать до параду на честь 9 травня в якості полонених солдатів. Таку інформацію надав радник міського голови Петро Андрющенко. Путін також прагне захопити кілька українських воїнів, які обороняють "Азовсталь", щоб використати їх під час параду. Про це повідомив боєць "Азова" в інтерв'ю німецькій газеті BILD.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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