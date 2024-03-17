Унаслідок ворожої повітряної атаки у Миколаєві пошкоджені десятки будинків.

Ракетний удар РФ по Миколаєву обріс новими деталями - стало відомо, що у лікарні померла одна постраждала людина.

Унаслідок ворожого удару, зокрема, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та близько 50 приватних, повідомив мер Олександр Сєнкевич у Telegram. Крім того, пошкоджені газові мережі, зруйновано частину трамвайних колій та контактної мережі, та є руйнування ділянки мережі зовнішнього освітлення. Чиновник додав, що ремонтні роботи будуть проводити після обстеження місць "прильотів".

"На вечір стало відомо, що в лікарні померла одна людина, яку доставили після обстрілу. Щирі співчуття рідним!" - зазначив міський голова.

У ДСНС України також повідомили, що одна людина, постраждала унаслідок ворожого удару, померла у лікарні. "Постраждало шість осіб, з них одна - дитина", - додали рятувальники.

У центрі уваги Миколаїв - обстріли з боку росіян виявилися серйозними

Російські загарбники 17 березня завдали удару по Миколаєву балістичними ракетами, повідомлялося про два "прильоти" та п'ятьох постраждалих. Згодом стало відомо, що супротивники поцілили в інфраструктурний об'єкт.

За попередніми відомостями, вороги запустили по обласному центру ракети "Іскандер-М". Росіяни здійснили підлу повітряну атаку з поки ще окупованого Криму - вдарили однією ракетою, а через кілька хвилин повторили удар у те ж саме місце.

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