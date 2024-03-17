Сьогодні, 17 березня, російська армія атакувала Миколаїв балістичними ракетами, вже відомо про влучання.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час повітряної тривоги. "Був прильот по Миколаєву. З місця, що прилетіло по Одесі... І повторний пуск такий же. Два прильоти є… В прощену неділю, чи треба вибачати к*цапів, що вони нас обстрілюють балістикою?", - написав посадовець у своєму Telegram-каналі. Згодом Кім додав, що вже відомо про двох постраждалих, вони у стані середньої важкості. Після цього чиновник додав, що в обласному центрі вже п'ятеро постраждалих.
Про влучання по обласному центру також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо...", - повідомив він. Згодом міський голова додав, що є "ще один". Очевидці пишуть, що бачать над містом дим.
Очільник обласного центру додав, що на місці влучання є руйнування. "Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки", - розповів Сєнкевич.
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Нагадаємо, 15 березня російська армія завдала по Одесі удари двома ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні.
Спочатку була запущена одна ракета, а через невеликий проміжок часу, коли на місце на допомогу людям прибули представники відповідних служб, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки загинула 21 людина, десятки - у лікарнях. Серед загиблих - поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, фельдшер "швидкої".