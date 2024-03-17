Вже відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждали п'ять осіб.

Сьогодні, 17 березня, російська армія атакувала Миколаїв балістичними ракетами, вже відомо про влучання.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час повітряної тривоги. "Був прильот по Миколаєву. З місця, що прилетіло по Одесі... І повторний пуск такий же. Два прильоти є… В прощену неділю, чи треба вибачати к*цапів, що вони нас обстрілюють балістикою?", - написав посадовець у своєму Telegram-каналі. Згодом Кім додав, що вже відомо про двох постраждалих, вони у стані середньої важкості. Після цього чиновник додав, що в обласному центрі вже п'ятеро постраждалих.

Про влучання по обласному центру також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. "Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо...", - повідомив він. Згодом міський голова додав, що є "ще один". Очевидці пишуть, що бачать над містом дим.

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Очільник обласного центру додав, що на місці влучання є руйнування. "Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки", - розповів Сєнкевич.

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Нагадаємо, 15 березня російська армія завдала по Одесі удари двома ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні.

Спочатку була запущена одна ракета, а через невеликий проміжок часу, коли на місце на допомогу людям прибули представники відповідних служб, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки загинула 21 людина, десятки - у лікарнях. Серед загиблих - поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, фельдшер "швидкої".

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