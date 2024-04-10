За допомогою БПЛА її знищено на Донецькому напрямку.

Знищено машину російських окупантів зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".

В Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України зазначили, що "жирну" ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку.

В ССО продемонстрували відео як за допомогою ударного БПЛА ціль було знищено.

В повідомленні зазначається, що "Борисоглєбськ-2" – російський комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ з 2013 року, а з 2014-го застосовується противником у війні проти України.

РЕБ "Борисоглєбськ-2" - останні новини

Раніше військовослужбовець ЗСУ зв'язківець Сергій Флеш зазначав, що у РФ не більше 100 таких комплексів.

Він наголошував, що за допомогою російського комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" окупанти можуть пеленгувати і глушити українські УКХ радіостанції, включаючи станції з технологією ППРЧ (псевдовипадкової перебудови робочої частоти), а також мобільні телефони, GPS, і крилаті БПЛА.

Флеш зазначав, що росіяни зрозуміли, що така ціль в епоху БПЛА дуже вразлива і тепер не застосовують їх на "нулі".

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