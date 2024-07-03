У місті звучить сирена.

У ніч на середу, 3 липня, Новоросійськ (Краснодарський край) опинився під атакою морських дронів.

Очільник міста Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що російські військові відбивають атаку безекіпажних катерів. "Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", - додав він.

Повітряну тривогу в місті оголосили ще близько 02:40. Місцеві жителі пишуть у мережі про гучні вибухи, від яких тремтять вікна та стіни. Telegram-канали повідомили про пожежу в горах над містом.

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Атаки на Новоросійськ

Морський порт Новоросійськ не вперше опиняється під атакою. У середині травня там усю ніч лунали гучні вибухи, у мережі писали про атаку на порт і нафтобазу.

За даними джерел УНІАН, Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели масштабну операцію по російських об'єктах у низці міст.

У морпорту Новоросійська вибухи фіксували в районі нафтового терміналу і на залізничній станції. Також уночі було голосно в Севастопольській бухті та на території Туапсинського нафтопереробного заводу.

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