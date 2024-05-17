Під удари потрапили російські військово-логістичні об’єкти.

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони цієї ночі організували атаки у Севастополі, Новоросійську та Туапсе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили поінформовані джерела. Зокрема, минула ніч була дуже "спекотною" для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в окупованому Криму та на російському узбережжі Чорного моря.

Як відзначили джерела, СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники ГУР окремо відпрацювали по морському порту Новоросійська, а представники СБУ - по Туапсинському НПЗ.

При цьому, джерела повідомили наслідки нічної атаки. Так, у Севастопольській бухті всю ніч відбувалося "фаєр-шоу". Прилетіло також по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії.

У морському порту Новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції. Разом з тим, дрони СБУ вже вдруге цього року "завітали" на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Удари призвели до того, що після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чорноморського флоту РФ росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди!" – зазначило поінформоване джерело.

Нічна атака на Крим та Росію: що відомо

Нагадаємо, вночі мережу заполонили відео з Новоросійська, який відбивав масовану дронову атаку. Лунали гучні вибухи, а в районі порту бачили дим. У Криму також було гучно, внаслідок атаки у Севастополі виникли проблеми зі світлом.

За даними російських ЗМІ, безпілотні літальні апарати уразили "Новоросійський мазутний термінал" і термінал "Імпортхарчопром", а також нафтобазу "Газпрому" в селищі Кирилівка і нафтобазу "Грушова балка" "Транснефти".

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