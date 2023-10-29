Правоохоронці наразі у задовільному стані і лікуються амбулаторно

У Донецькій області четверо поліцейських були поранені внаслідок чергового удару з артилерії по прифронтовому Сіверську російськими окупантами. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. Подія сталась напередодні, 28 жовтня.

"Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно", - зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України

Поліцією та Службою безпеки України було відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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"Минулої доби росіяни накрили вогнем три населених пункти. Інформації щодо постраждалих цивільних мешканців не надходило… Росія атакувала міста Часів Яр, Сіверськ та селище Курдюмівка", - додали у поліції.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня російські окупанти завдали удару по середмістю Херсона. В результаті атаки постраждали люди, серед яких комунальники та поліцейські.

Згодом керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про смерть поліцейського, який отримав важкі поранення, рятуючи цивільного під час ворожого обстрілу.

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