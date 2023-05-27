Колишніх ув'язнених одразу після прискореної підготовки передислокували для підкріплення одного з підрозділів РФ, однак ті втекли в невідомому напрямку.

В окупантів на фронті сталася "неприємна" ситуація: від росіян втекли близько 20 колишніх ув’язнених. Ними ворог розраховував підсилити один зі своїх підрозділів в районі Сватового.

Про оказію в лавах солдатів РФ повідомив Генштаб ЗСУ. Уточнюється, що інцидент з дезертирством стався 25 травня. Колишні зеки після прискореної підготовки не захотіли помирати на фронті за "ідеали" Росії та, викравши КамАЗ, чкурнули у невідомому напрямку.

"На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають", - зазначає Генштаб.

В Луганській області окупанти шукали пів сотні своїх дезертирів

Нагадаємо, що наразі випадки дезертирства в армії РФ - доволі буденна річ в Україні. Відомом, що ще у квітні на тимчасово окупований південь України Росія відправила Росгвардію та ФСБ для того, щоб завадити таким втечам.

Наприкінці квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на території Луганської області росіяни шукають щонайменше півсотні своїх дезертирів. Тоді близько 50 окупантів у Старобільському районі вирішили втекти назад до Росії.

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