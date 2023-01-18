Чоловік втік з лінії фронту і повернувся додому, але його знайшли.

У Липецькій області Росії місцеві силовики застрелили солдата, який втік з війни проти України. Про це повідомляє влада регіону.

"Виявлено та ліквідовано Дмитра Перова, якого розшукують за самовільне залишення військової частини. Ситуація під контролем силових структур. Загрози для мешканців немає. Ведуться дослідчі заходи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією телеграм-каналу Baza, Перова застрелили на території його домоволодіння в селі Нововуглянка Липецької області при спробі затримання.

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"У момент, коли спецназ зайшов на ділянку, Перов виходив з сараю. Йому скомандували кинути зброю і лягти на землю. У відповідь військовослужбовець відкрив вогонь. Вогнем у відповідь він був знищений", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що 31-річний Дмитро Перов 13 січня самовільно покинув зону так званої "спецоперації", прихопивши з собою вогнепальну зброю і гранати. Російські силовики почали його пошуки.

Російські дезертири у війні проти України

Випадки дезертирства російських солдатів в поточній війні носять досить масовий характер. За даними українського Генштабу, багато окупантів деморалізовані через високі втрати особового складу.

Щоб відловлювати втікачів з війни, російське військове командування збільшило кількість патрулів. За словами спікера Генштабу ЗСУ Олексія Громова, тільки в Луганській області щодня ловлять до 50 російських солдатів-дезертирів.

При цьому зафіксовані випадки самосуду над тим, хто не хоче воювати проти України. Приміром, один такий випадок, що стався в грудні, став відомий громадськості.

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