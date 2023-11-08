"Хижак" був озброєний станцією радіоелектронної боротьби, яку теж знищено.

Українські захисники показали, як знищують бронемашину "Тигр" на лівобережжі Херсонщини, перебуваючи від цілі на великій відстані.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сил оборони півдня України.

"Вполювати "Тигра" наші артфахівці примудряються і на лівобережжі, без виїзду в інші кліматичні пояси. Цей "хижак" був озброєний станцією РЕБ (радіоелектронної боротьби – УНІАН). Як результат - ані "тигра", ані станції...", - кажуть українські військові.

На відео зафіксовано, як російська бронемашина пересувається по українській землі, яка наразі під тимчасовою окупацією РФ. У якийсь момент стається вибух та на місці ворожої техніки підіймається чорний дим.

Втрати РФ в Україні - деталі

За минулу добу на півдні українські захисники ліквідували майже три десятки окупантів. Знищили ворожий танк, реактивну систему залпового вогню "Град", п’ять гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", дві станції радіоелектронної боротьби - "Поле-21" та "Леєр-2. Також пустили на металобрухт десять одиниць автобронетехніки окупантів, два розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", та "Орлан-30", пускову установку БпЛА "ZALA", два FPV-дрони та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці називають "оком Мордору". Окрім того, знищено два пункти ворога - польовий та спостережний.

Напередодні на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили чотири ворожих FPV-дрони. Безпілотників виявили за їх "звучанням": три дрони під дією рушниці втратили керування та здетонували під час приземлення, один дрон-вбивця, який ніс заряд з вибухівкою, прикордонники приземлили. Цей безпілотник лишився неушкодженим, та його планують після "технічного обслуговування" залучити проти російських загарбників.

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