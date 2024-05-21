Сьогодні дещо активізувались бойові дії біля Вовчанська та Стариці.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися в районі Вовчанська та Стариці на Харківщині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин.

В ефірі телеканалу "Ми – Україна" він зауважив, що загарбники уже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення українських оборонних рубежів. Але наші захисники стали на заваді ворогу в напрямку населеного пункту Слобожанське.

"Також тривають штурмові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших українських підрозділів якраз біля Липців, Вовчанська та Стариці. Проводить штурми, поєднуючи з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію, йде завдання ракетно-бомбових ударів як по Харкову, так і по інших населених пунктах області. У напрямку Стрілече – Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Кількість штурмів з боку окупантів була значно меншою, але сьогодні дещо активізувались бойові дії біля Вовчанська та Стариці. Але українські захисники стоять на заваді ворогу, намагаються не дати противнику вклинитися вглиб оборони", – резюмував Волошин.

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Російські окупанти наблизилися до центральної частини Вовчанська на Харківщині. Про це пише NYT. Зазначається, що заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони змусили ворога значно знизити активність на Харківщині, а також частково повернули позиції, захоплені окупантами. При цьому він наголосив, що поблизу північних кордонів з Харківською областю ворог розгорнув велике угруповання військ.

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