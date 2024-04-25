Супротивник намагається знищити інфраструктуру, зазначив керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України.

Триває війна в Україні, й російська окупаційна армія атакує південь України, зокрема, три області - Херсонську, Миколаївську та Одеську, не рахуючись зі своїми втратами.

Про це під час брифінгу розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. "Ворог не полишає спроби максимально нанести вогневого ураження півдню. Це Херсон, який страждає більш за всіх, Миколаїв, де південні околиці, ближчі до Дніпро-Бузького лиману, страждають від застосування FPV-дронів та артилерійських обстрілів з Кінбурнської коси", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що на Миколаївщині від ворожих обстрілів страждають, зокрема, Куцурубська громада, місто Очаків, який окупанти намагаються обстрілювати саме з Кінбурнської коси. Також російські окупанти завдають ударів по Одесі з використанням ракетного озброєння, бо відстань не дозволяє ворогу застосувати проти цього регіону артилерію.

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"Мета ворога - знищення інфраструктури, пошук, розвідка можливих місць дислокації військових підрозділів та відповідно завдання ударів по цих локаціях. Противник посилив повітряну складову. Ми спостерігаємо постійно в небі розвідувальні дрони, які залітають навіть на південь материкової частини України. Там їх знищують періодично, знищують по кілька на день", - розповів Плетенчук.

Водночас, за його словами, ворог з цими втратами не рахується та продовжує насичувати повітряний простір саме такими одиницями. Зокрема, використовує різноманітні дрони, як мінімум, - п’яти моделей. Наприклад, це Mohajer-6 іранського виробництва, Zala та SuperCam, який дуже частий "гість" повітряного простору Одещини.

За словами Плетенчука, в акваторії Чорного моря постійно присутня морська авіація противника. "Це також різноманітні типи літаків. Від останніх моделей Су та закінчуючи МіГами... Ворог з території тимчасово окупованого Криму намагається завдавати ударів по Одещині. Для цього застосовує мобільні пускові установки, в тому числі ракетне озброєння", - сказав Плетенчук.

У центрі уваги російсько-укаїнська війна - новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 квітня, російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару, який, імовірно, коштував Кремлю 10 мільйонів доларів. "Приліт" стався по місцю зберігання старої автомобільної техніки, яка вже виведена з ладу. Через влучання стався збій у руху поїздів - затримувались поїзди кількох направлень.

Також через ударну хвилю десятки житлових будинків пошкоджено - вибиті шибки, впали стелі, дахи пробити уламками. Без світла залишилась частина населення Хаджибейського району міста. До лікарні було доставлено травмовану жінку.

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