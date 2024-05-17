Найглибша точка просування росіян у Харківській області – 10 кілометрів від кордону.

Основна причина, що дозволила росіянам перетнути кордон на Харківському напрямку, пов'язана з нестачею ППО, що виникла у зв’язку з довгим очікуванням на допомогу від партнерів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією… 8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", - сказав голова держави. Відео дня

Втім, за словами президента, на сьогодні Силам оборони вдалося стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка просування окупантів – 10 кілометрів. При цьому, як повідомляє Зеленський, на деяких напрямках росіяни зовсім не змогли просунутися.

Ціллю росіян, за словами президента, є Вовчанськ.

"Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні – нашими Силами оборони ситуація стабілізована", - додав він.

Лінії оборони на Харківщині

Президент зазначив, що на Харківщині побудовано три лінії оборони, і до найскладнішої з них росіяни ще навіть не підійшли, зупинившись лише на першій.

"До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що першу і другу лінії будували військові, перебуваючи під постійним вогнем. Третя ж лінія побудована місцевими владами.

"Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", - додав очільник держави.

Ситуація на Харківщині: останні новини

16 травня президент провів засідання Ставки у Харкові за участі Головнокомандувача ЗСУ та керівників ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, Державної прикордонної служба, МВС та представників місцевої влади.

Президент зазначив, що хоча Харків наразі перебуває у центрі уваги, найбільша кількість зіткнень між ЗСУ та російськими окупантами зараз відбувається саме на Покровському та Краматорському напрямках.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Сили оборони змогли зупинити активне просування ворога на півночі Харківщини. Проте важкі бої досі тривають.

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