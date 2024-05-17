Тривога в Харківській області тривала 16 годин і 33 хвилини.

16 травня 2024 року у Харківській області зафіксували найдовшу від початку війни повітряну тривогу.

Відповідно до карти повітряних тривог, сирени в регіоні сповістили про загрозу ще о 08:15 ранку. Відбій пролунав тільки о 00:48 17 травня. Таким чином, тривога в Харківській області тривала 16 годин і 33 хвилини.

Варто зазначити, що в окремих частинах Харківщини відбій тривоги не оголошували вже кілька днів. Так, через активізацію російських окупантів у Вовчанській та Липецькій громадах тривога триває вже 4 дні та 14 годин. Її оголосили ще об 11:37 12 травня.

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Додамо, що "рекордна" тривалість тривоги за час повномасштабної війни – на Луганщині. Там відбою не було вже 773 дні та 6 годин. Востаннє офіційно про тривогу мешканців Луганщини сповіщали 4 квітня 2022 року.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Ввечері 16 травня російські окупанти атакували Харків ударними дронами "Шахед". Місцева влада повідомляла про влучання в Основʼянському та Новобаварському районах. По місту було завдано щонайменше 5 ударів. Згодом ворог випустив по місту ракети.

Від обстрілів потерпає і Вовчанськ, який хочуть захопити росіяни. Ворог зрівнює місто з землею. Ще 15 травня начальник сектору патрульної поліції Олексій Харківський наголошував, що розбито майже 80-85% міста.

16 травня ворог вкотре обстріляв район Вовчанська – по селу, розташованому неподалік міста, вдарили касетними боєприпасами. Постраждали пʼятеро осіб. Відомо, що серед поранених був і начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

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