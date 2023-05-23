Раніше повідомлялося про успішне знищення чотирьох іранських дронів-камікадзе.

Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили 6 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР"", - сказано у повідомленні.

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Атаки РФ з повітря

Як повідомляв УНІАН, вночі РФ атакувала Україну "Шахедами". Водночас, українські сили ППО знищили їх усіх.

Росія все частіше вдається до ракетних атак. В ніч на 22 травня російські окупанти атакували Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Як повідомили в ОВА, окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі та пошкодили 3 будівлі. Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району виявили уламки ракети та БПЛА. Внаслідок удару постраждали 7 людей.

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