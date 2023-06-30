Росіяни атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Українська протиповітряна оборона в ніч на 30 червня збила 10 із 13 запущених окупантами безпілотників типів Shahed-136/131. Нічна атака минула без жертв

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Зокрема, росіяни завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

За даними повітряних сил, атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони ПС та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо нічна атака минула без жертв.

Близько 23:00 українські військові зафіксували запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська, що на східному узбережжі Азовського моря. Перші безпілотники увійшли у повітряний простір України близько опівночі. Також ворог здійснював обстріли із С-300.

Ситуація на фронті станом на 30 червня 2023 - що відомо

За минулу добу, 30 червня, українські захисники завдали потужних ударів по позиціях окупантів - пункти управління, скупчення окупантів та 13 артилерійських підрозділів.

При цьому зазначається, що відбулося 31 бойове зіткнення. Росіяни продовжують кидати основні сили на Лиманський, Бахмутський та Мар’їнський напрямки.

Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 228 340 осіб.

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