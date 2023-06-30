Українська авіація сил за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових потужних ударів по позиціях росіян, уразивши ворожі пункти управління, скупчення окупантів, а також 13 артилерійських підрозділів.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00, сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні безпілотники типу "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Крім того, минулої доби росіяни застосували шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя та Чугуєва.

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Загалом впродовж доби російські загарбники завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас, українська авіація сил за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях", - розповіли у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ і втрати РФ - головне

Українська армія з початку червня перейшла до контрнаступальних дій на фронті. Це підтвердив й президент України Володимир Зеленський. Відтак, українські військові поступово просуваються на певних ділянках фронту та завдають російським терористам відчутних втрат.

Наразі українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями, уточнює Інститут вивчення війни.

Так, за добу, 28 червня, було ліквідовано близько 680 російських окупантів та десятки одиниць їхньої техніки й озброєння. Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні було ліквідовано близько 227 тис. 780 російських військових.

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