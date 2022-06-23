На Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Харкові та ще семи населених пунктах.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 щодо ситуації з російським вторгненням.
"На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб", - інформують у Генштабі.
Згідно з повідомленням, також ворог обстріляв об’єкти цивільної інфраструктури у населених пунктах Старі Вирки, Атинське та Старикове, що на Сіверському напрямку.
Крім того, російські війська обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури на Південнобузькому напрямку - зі ствольної та реактивної артилерії завдано ударів в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка.
Також окупанти завдали авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки.
Раніше стало відомо, що вдень 22 червня у результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області, здійсненого окупантами, загинули п'ять місцевих мешканок - під час ворожої атаки жінки були біля під'їзду багатоповерхівки.
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