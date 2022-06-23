Супротивник обстрілював об’єкти цивільної інфраструктури, зазначили у Генштабі української армії.

На Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Харкові та ще семи населених пунктах.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 щодо ситуації з російським вторгненням.

"На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб", - інформують у Генштабі.

Згідно з повідомленням, також ворог обстріляв об’єкти цивільної інфраструктури у населених пунктах Старі Вирки, Атинське та Старикове, що на Сіверському напрямку.

Крім того, російські війська обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури на Південнобузькому напрямку - зі ствольної та реактивної артилерії завдано ударів в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка.

Також окупанти завдали авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки.

Раніше стало відомо, що вдень 22 червня у результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області, здійсненого окупантами, загинули п'ять місцевих мешканок - під час ворожої атаки жінки були біля під'їзду багатоповерхівки.

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