Радник керівника ОП вважає, що ті, хто досі ведуть справи з Москвою – є співучасниками її злочинів в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину", - заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вчорашнього обстрілу російськими загарбниками триповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова, за останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Крім того, сьогодні близько 4:30 ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, сталися пожежі. Зокрема, у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз двоє людей загинули, 18 – дістали поранення, в тому числі двоє дітей.

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