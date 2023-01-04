Наші воїни розібралися з двома батальйонами РФ, поділилися в Офісі президента.

Українські військові у Херсонській області звільнили від російських загарбників Великий Потьомкінський острів.

У понеділок, 2 січня, на острові було встановлено прапор України, про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, наші воїни розібралися з двома ворожими батальйонами (400-800 осіб).

"Херсонська область, Великий Потьомкінський острів там такий є. Пам'ятаєш, кілька тижнів тому ми говорили про те, що російські війська туди перекинули. Десь два батальйони... вчора (2 січня - Ред.) там українські військові ставлять прапор... питання: "Що зробили з двома російськими батальйонами?"...", - запитав радник ОП.

Потім Арестович додав, що "немає двох російських батальйонів - частина залишилася, частина відійшла".

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Українські військові дають гідну відсіч РФ - наприкінці літа наші бійці пішли в контрнаступ і вже звільнили понад 1 тис. 800 населених пунктів. Варто зазначити, що захисники України зайшли в Херсон 11 листопада.

Вранці 4 січня Генштаб Збройних сил нашої держави поділився, що вороги зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Довідка УНІАН. Великий Потьомкінський острів знаходиться в акваторії Дніпра біля Херсона.

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