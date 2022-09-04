Також командир ракетної батареї "Бук М1" згадав й інші випадки, коли результат перевершив очікування.

Українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу "Бук М1" знищили російський літак, не випустивши при цьому жодної ракети.

Про це розповів командир ракетної батареї "Бук М1", Герой України Ярослав Мельник в інтерв'ю АрміяInform.

"Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився", - розповів Мельник. Відео дня

Зазначається, що батарея під керівництвом Мельника більше ніж пів року протистояла російським льотчикам на Харківщині. На їньому рахунку 28 цілей ворога: 11 бойових літаків різних типів, два гвинтокрили, дві крилаті ракети та 13 безпілотників.

Мельник отримав орден "Золота Зірка" від президента Володимира Зеленського на церемонії з нагоди Дня Повітряних сил ЗС України.

Також він розповів, що одночасно в небі над Харківщиною могли перебувати великі групи ворожих літаків, "інколи їхня кількість перевищувала десяток".

"Наша батарея протистояла їм одна. Це означає, що як тільки ми увімкнемо свою апаратуру для виявлення і захоплення цілі, то відразу станемо зручною і добре помітною мішенню для десяти рашистських льотчиків. Як тільки вони нас виявлять, то без вагань відмінять свої польотні завдання з бомбардування військ чи об’єктів і миттєво зосередяться на знищенні нашого ЗРК", - розповів Мельник.

За його словами, комплекс може вести тільки одну ворожу ціль, тож екіпаж мав надзвичайно небагато часу для її знищення.

"У нас були секунди. Увімкнути апаратуру, виявити і захопити об’єкт. Вмикаємо радар підсвічення - у кабіні рашиста пищать і світяться індикатори, сигналізують йому, що він вже наша ціль. Всі його поплічники в небі вже це також знають. Ми виконуємо бойовий пуск і стрімко залишаємо свою позицію, аби врятуватися від протирадіолокаційних ракет. Під час протиповітряного бою ми "ведемо" одну ціль. Що в цей момент роблять інші літаки - ми не бачимо. Але усвідомлюємо. Як правило, у цей час вони вже випускають по нас свої ракети", - розповів Мельник.

Також він згадав й інші випадки, коли результат перевершив очікування.

Зокрема, про пуск ракети, яка була виготовлена ще в 1983 році, але чудово виконала своє завдання. "Я дивився на неї і сумнівався, чи полетить вона до цілі. Ми зарядили її і згодом виконали бойовий пуск. Майже сорокалітня ракета знищила ціль. Російський літак падав на землю після її влучання, немов осінній листок. Відео падіння було знято різними людьми з різних місць і опубліковано в інтернеті", - зазначив Мельник.

Ще одного разу установка, яка може працювати одночасно лише по одній цілі, змогла знищити відразу дві крилаті ракети росіян. "Ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, виконали бойовий пуск. Наша зенітна ракета розірвалася так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів", - розповів Мельник.

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