У ISW розповіли про стан російської лінії оборони на півдні та проблеми серед російських солдатів.

На Південному фронті елітні підрозділи російської армії продовжують деградувати під тиском атак українських Сил оборони, які, швидше за все, вже досягли околиць Новопрокопівки, повідомляють аналітики Американського Інституту війни.

"Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації все частіше контратакують в районі Новопрокопівки, що дозволяє припустити, що українські контрнаступальні операції, можливо, призвели до деградації щодо більш елітних російських повітряно-десантних підрозділів, які відповідали за контратаки в цьому районі", - пишуть аналітики.

Відзначається, що на початку - в середині серпня російські війська перекинули частини більш елітних 7-ї і 76-ї дивізій ВДВ на Оріхівський напрямок, і їх контратаки в районі Новопрокопівки дозволяють припустити, що український наступ досяг околиць цього населеного пункту.

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"Російське командування ризикує зробити небоєздатними і без того деградовані частини 70-го і 71-го мотострілкових полків, якщо вони будуть активно використовувати ці підрозділи для відбиття наступу українських військ під Новопрокопівкою", - наголошується в повідомленні ISW.

Крім того, повідомляється, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії дислокуються ще в Токмаку, що свідчить про те, що російське командування не укомплектувало багатоешелоновану оборону на півдні України і очевидно, кількість російських сил на наступних лініях оборони буде значно меншою

"Цілком можливо, що непомічені елементи інших російських частин і з'єднань утримують позиції на тилових оборонних позиціях, хоча нинішня готовність російських сил до утримання позицій на лінії фронту вказує на те, що це малоймовірно", - відзначають аналітики.

Крім того, між російськими підрозділами, що діють на передовій і в тилу західної частини Запорізької області, зростає міжетнічна напруженість. Це, як зазначають в ISW, також може поставити під загрозу цілісність російської оборони і згуртованість підрозділів на тлі недавніх успіхів України в цьому районі.

Ситуація на Південному фронті

Раніше спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун анонсував "хороші новини" з південного фронту.

За його словами, зараз на околицях Вербового ЗСУ готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Туди росіяни підтягують свої резерви, а українські захисники б'ють по них з артилерії.

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