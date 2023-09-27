На Південному фронті елітні підрозділи російської армії продовжують деградувати під тиском атак українських Сил оборони, які, швидше за все, вже досягли околиць Новопрокопівки, повідомляють аналітики Американського Інституту війни.
"Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації все частіше контратакують в районі Новопрокопівки, що дозволяє припустити, що українські контрнаступальні операції, можливо, призвели до деградації щодо більш елітних російських повітряно-десантних підрозділів, які відповідали за контратаки в цьому районі", - пишуть аналітики.
Відзначається, що на початку - в середині серпня російські війська перекинули частини більш елітних 7-ї і 76-ї дивізій ВДВ на Оріхівський напрямок, і їх контратаки в районі Новопрокопівки дозволяють припустити, що український наступ досяг околиць цього населеного пункту.
"Російське командування ризикує зробити небоєздатними і без того деградовані частини 70-го і 71-го мотострілкових полків, якщо вони будуть активно використовувати ці підрозділи для відбиття наступу українських військ під Новопрокопівкою", - наголошується в повідомленні ISW.
Крім того, повідомляється, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії дислокуються ще в Токмаку, що свідчить про те, що російське командування не укомплектувало багатоешелоновану оборону на півдні України і очевидно, кількість російських сил на наступних лініях оборони буде значно меншою
"Цілком можливо, що непомічені елементи інших російських частин і з'єднань утримують позиції на тилових оборонних позиціях, хоча нинішня готовність російських сил до утримання позицій на лінії фронту вказує на те, що це малоймовірно", - відзначають аналітики.
Крім того, між російськими підрозділами, що діють на передовій і в тилу західної частини Запорізької області, зростає міжетнічна напруженість. Це, як зазначають в ISW, також може поставити під загрозу цілісність російської оборони і згуртованість підрозділів на тлі недавніх успіхів України в цьому районі.
Ситуація на Південному фронті
Раніше спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун анонсував "хороші новини" з південного фронту.
За його словами, зараз на околицях Вербового ЗСУ готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Туди росіяни підтягують свої резерви, а українські захисники б'ють по них з артилерії.