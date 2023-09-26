Зазначається, що окупанти підтягують на південь резерви, побоюючись прориву українських військ.

Українські захисники продовжують наступальну операцію на півдні України, зокрема на Мелітопольському і Таврійському напрямку. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію. Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи окупантам втрати й виснажуючи ворога. У районі села Завітне Бажання триває активна оборона ЗСУ. Командири на місцях намагаються покращувати тактичне положення, ведеться контрбатарейна боротьба", – наголосив він в ефірі "Еспресо".

Водночас гаряче і на Таврійському напрямку. Там ворог щоденно втрачає від 6 до 10 артилерійських систем, вимушений підтягувати резерви. За словами Штупуна, на нас можуть чекати хороші новини.

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"На околицях Вербового Сили оборони готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Артилерія ЗСУ працює, а ворог намагається поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву. Вважаю, що скоро будуть гарні новини", – резюмував він.

Війна в Україні: новини з передової

Прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що на Бахмутському напрямку було знищено частину боєздатних підрозділів російських окупаційних військ. Тепер там перебуває "солянка" з непідготовлених окупантів та незлагоджених підрозділів.

Тим часом на Херсонському напрямку ворог втратив багато техніки та живу силу. У Силах оборони повідомили, що на металобрухт перетворили, зокрема, самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С".

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