У Табаївці зараз відбуваються бойові дії.

Всі заяви окупантів щодо нібито захоплення Табаївки на Куп’янському напрямку не відповідають дійсності, там тривають бої. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Еспресо".

"Те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники".

Фітьо також прокоментував захоплення окупантами села Крохмальне, зауваживши, що ця "перемога" потрібна окупантам перед виборами, щоб показати хоч якісь успіхи.

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"У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - прокоментував Фітьо.

За його словами, втрата Крохмального не є такою важливою, бо ЗСУ перейшли на більш вигідні позиції.

"З нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців. Якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено. Командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу", - підкреслив Фітьо.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Зранку 28 січня аналітики DeepState заявили, що Росія, ймовірно, зайшла військами у село Табаївка й зараз намагається розвинути успіх в бік Піщаного Харківської області.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко повідомляв, що ситуація в Табаївці, попри тиск ворога і постійні інтенсивні наступальні дії, під контролем. За його словами, командування Сухопутних військ Збройних сил України розуміє важливість цього напрямку і там зроблено все, щоб втримати оборонні рубежі.

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