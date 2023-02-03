Їхній батько отримав поранення, його госпіталізували.

Внаслідок російського обстрілу приватного будинку в місті Барвінкове загинули двоє братів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько - 70 років - отримав поранення та був госпіталізований", - повідомив голова ОВА.

Водночас, протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

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Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Вона отримала необхідну медичну допомогу на місці.

Ситуація на Харківщині

За останніми даними Генштабу, на Харківщині окупанти планують руйнувати дороги, мости, дамби й переїзди.

Водночас росіяни продовжують щодня обстрілювати область. Так, вчора повідомлялося, що окупанти вдарили по житлових районах Харківщини. В результаті обстрілів

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