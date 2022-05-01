При цьому він підтвердив, що росіяни завдали удару крилатими ракетами по Одеському аеродрому.

Протиповітряна оборона Одеси "дуже добре" працює, збиваючи російські повітряні цілі.

Про це спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів в ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.

"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", - зазначив Братчук.

Він також розповів, що ввечері 30 квітня російські війська завдали удару крилатими ракетами по Одеському аеродрому, і констатував, що на жаль були "прильоти".

"Злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки, на цю хвилину вона не підлягає ремонту. Там триває рятувальна операція", - каже Братчук.

Він додав, що росіяни обстріляли Одесу з території окупованого Криму, використовуючи БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс". Такі ракети РФ раніше використовувала під час обстрілів у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 квітня, в Одесі в результаті ракетної атаки була пошкоджена злітно-посадкова смуга аеропорту. Її подальше використання неможливе.

Ракетний удар по Одеському аеропорту був нанесений з території окупованого Криму.

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