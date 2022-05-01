Протиповітряна оборона Одеси "дуже добре" працює, збиваючи російські повітряні цілі.
Про це спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів в ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.
"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", - зазначив Братчук.
Він також розповів, що ввечері 30 квітня російські війська завдали удару крилатими ракетами по Одеському аеродрому, і констатував, що на жаль були "прильоти".
"Злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки, на цю хвилину вона не підлягає ремонту. Там триває рятувальна операція", - каже Братчук.
Він додав, що росіяни обстріляли Одесу з території окупованого Криму, використовуючи БРК "Бастіон", ракети типу "Онікс". Такі ракети РФ раніше використовувала під час обстрілів у Сирії.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 30 квітня, в Одесі в результаті ракетної атаки була пошкоджена злітно-посадкова смуга аеропорту. Її подальше використання неможливе.
Ракетний удар по Одеському аеропорту був нанесений з території окупованого Криму.