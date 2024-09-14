Запоріжжі у загарбників відбувається перегрупування, вони проводять розвідку, можливо, готуються до наступу, зазначив спікер оперативного угруповання військ "Таврія".

Речник оперативного угруповання військ (ОУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що Придніпровський напрямок стає все більш гарячим на карті бойових дій у цій зоні відповідальності ЗСУ. Ймовірно, російські окупанти намагаються ближче підійти до Херсона та зайняти вигідніші позиції.

"Сили оборони півдня на Таврійському напрямку мають операційну зону великої протяжності, яка складається із Херсонської області, зокрема, і Запорізької області. От в цих двох областях саме по землі проходить лінія бойового зіткнення. Ситуація на цих двох великих ділянках помітно відрізняється", - сказав речник в ефірі телемарафону.

Він розповів, що на Херсонщині помітна ескалація - противник намагається проводити чимало штурмових дій на багатьох островах, зокрема, в гирлі Дніпра, а також вище по течії Дніпра - вздовж лівого берега, де підрозділи ЗСУ утримують плацдарми. Вони на островах, на лівобережжі Дніпра. Зокрема, сьогодні, станом на 16.00, в тому районі відбулося два штурми ворога, за вчорашню добу - п'ять.

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Лиховій наголосив, що Придніпровський напрямок стає все більш гарячим, інтенсивним на карті бойових дій. "Очевидно противник хоче підійти ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його основне річище. Він туди кидає додаткові сили", - сказав речник.

За його словами, в цих боях за острови беруть участь російські підрозділи зі складу 144-ї мотострілецької бригади, 205-ї мотострілецької бригади, 337-го десантно-штурмового полку, 28-го мотострілецького полку, 126-ї окремої бригади берегової оборони й 61-ї бригади морської піхоти. "Ось таке от розмаїття російських силовиків з різних структур їхньої окупаційної армії залучене до задач на лівобережжя Дніпра і на островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсона. На відстань ближчих обстрілів, хоча там і так дуже активно працює й артилерія та ударні безпілотники ворога", - розповів речник.

За його словами, внаслідок терористичних атак Російської Федерації потерпають цивільні люди та цивільна інфраструктура. Зокрема, ворог застосовує безпілотники, з яких скидає вибухівку на населення. Лиховій підкреслив, що окупанти "вже переходять всі межі" - вже воюють з цивільним населенням просто, "тому, що можуть". За вчорашню добу вони обстріляли, крім Херсона, ще 9 населених пунктів на Херсонщині. Внаслідок цього загинула цивільна людина, ще 7 цивільних було поранено. Постраждали приватні житлові будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад, харчоблок медичної установи, автобус та цивільні автомобілі.

Як підкреслив Лиховій, складається враження, що, коли ворожий БПЛА з вибухівкою досягає певної "точки", то просто скидає вибухівку на цивільних, бо військові об’єкти не знайшов, а повернутися "на базу" немає можливості.

Водночас на Запоріжжі фіксується зменшення інтенсивності бойових дій. Наприклад, сьогодні, до 16.00, та вчора їх не було взагалі, за три попередні доби було 4 такі атаки противника.

"При цьому не потрібно вважати що на Запоріжжі якесь затишшя, що там щось заморожується. Там ворог активно застосовує всі види ураження – артилерію, ракетне озброєння, ударні безпілотники, КАБи. Так вчора було 10 керованих авіабомб і 50 некерованих авіаційних ракет. За сьогодні противник уже по Оріхівському напрямку завдав два авіаційні удари, ближче до Запоріжжя", - сказав військовий.

Він додав, що на Запоріжжі також потерпає цивільне населення та цивільна інфраструктура. Зокрема, 14 вересня внаслідок удару по аграрному підприємству в Гуляйпільській громаді загинули три людини. При цьому Гуляйпільський напрямок, який також входить до операційної зони "Таврії", залишається стабільним - там майже місяць росіяни не проводили штурмові дії.

Як зазначив Лиховій, різниця інтенсивності бойових дій на напрямках через те, що у росіян не вистачає ресурсів та резервів для того, щоб вести повноцінні наступальні дії на кількох напрямках одночасно.

"Звичайно, для них в пріоритеті зараз Покровський та Курахівський напрямок в Донецькій області. Крім того, у них з’явилася величезна зона відповідальності - за багатьох міркувань їм потрібно перекидати підрозділи на Курський напрямок, де вони посилюють свої підрозділи, щоб якось відповідати на наступ ЗСУ. Тоді як Запорізька область трохи виступила як донор - звідти забрали частково підрозділи рівня батальйонів, полків, бригад", - розповів Лиховій.

На його думку, на Запоріжжі у загарбників відбувається певне перегрупування, оперативна пауза, вони проводять розвідку, по можливості поповнюють запаси боєприпасів. "Можливо, вони готуються до нових штурмів дій…", - додав речник.

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Як повідомляв УНІАН, росіяни значно наростили кількість своїх військових на Курському напрямку, зараз їх там близько 45 тисяч. За словами речника оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадима Мисника, на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

За словами речника, росіяни збільшують інтенсивність обстрілів власної території, що наразі перебуває під контролем України. Зараз Курщина страждає навіть більше, ніж українське прикордоння.

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