Росіяни прагнуть витіснити звідти українські війська і для цього контцентрують власні сили.

Росіяни значно наростили кількість своїх військових на Курському напрямку. Зараз їх там близько 45 тисяч. Про це речника оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ", - сказав він.

За словами речника, росіяни збільшують інтенсивність обстрілів власної території, що наразі перебуває під контролем України. Зараз Курщина страждає навіть більше, ніж українське прикордоння.

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"Минулої доби ворог здійснив по території Чернігівської та Сумської області 82 обстріли, а по району Курської області, який контролюється Силами оборони, 127 обстрілів, зокрема випустив 37 КАБів", - повідомив він.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, операція в Курській області триває. ЗСУ шукають нову "слабку ланку" російської оборони. За деякими даними українські військові здійснили прорив кордону в районі курського села Новий Шлях за 9 км від райцентру Глушково.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, росіянам для контратаки на Курщині доведеться перекинути більше військ з фронту. Операція з відвоювання своєї території потребуватиме більш сил та засобів, ніж вони вже зосередили.

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