Сторона захисту вважає, що клопотання слідчого ДБР має розглядати Шевченківський райсуд Києва, оскільки Державне бюро розслідувань належить до Шевченківського району.

Військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову, який публічно самовільно залишив свою частину, Печерським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на заставу. Про це повідомляє "Суспільне".

Ззначається, що його адвокати на початку засідання подали клопотання про відвід судді. Захисник Олександр Шадрін заявив, що авторозподіл судді серед чергових слідчих судів, а не серед усіх, є порушеннями закону.

На його думку, у затриманні Гнезділова є певні "політичні мотиви", щоб продемонструвати іншим військовим, що "органи працюють, що затримують таких осіб (військових, які самовільно залишили частину), що їх притягують до кримінальної відповідальності".

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Суд оголосив перерву для обрання іншого судді. Після перерви адвокати знову подали клопотання про відвід судді, також аргументуючи, що його обирали з-поміж чергових суддів. Сторона захисту вважає, що клопотання слідчого ДБР має розглядати Шевченківський райсуд Києва, оскільки Державне бюро розслідувань належить до Шевченківського району.

Справа Гнезділов - деталі

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Гнезділов оголосив, що самовільно залишає частину до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя. Він пояснив це бажанням донести до влади та суспільства необхідність демобілізації.

Багато військових засудили вчинок військового. Так, сержант 5-ї окремої штурмової Київської бригади Юрій Сиротюк, що дезертир вчинив найважчий злочин, який можна уявити під час війни. За словами Сиротюка, найогидніше в цьому всьому - пропаганда дезертирства з боку Гнезділова.

Командир підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго" Ігор Луценко вважає, що самовільне залишення військової частини та публічна про це заява Гнезділова - поганий шлях, окрім того, це зміщує увагу з реальної проблеми демобілізації.

9 жовтня Гнезділова було затримано. Слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді волі до 12 років.

У суді Гнезділов заявив, що готовий повернутися на військову службу, якщо Міністерство оборони подасть законодавчу ініціативу щодо встановлення чітких термінів служби. За його словами, якщо такої законодавчої ініціативи не буде, то він боротиметься за свою свободу іншими методами впливу, "як-от голодування та інше".

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