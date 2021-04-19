Новини з фронту: у Зайцевому ворог кинув дві міни в житловий двір
На Донбасі в Зайцевому окупанти з безпілотників скинули три міни, дві з яких впали прямо в житловому дворі.
Читайте такожДоба на Донбасі: окупанти відкрили вогонь біля Майорська та ЗайцевогоПро це йдеться в сюжеті ТСН.
«На щастя, людей не було вдома. Міни підірвали наші бійці, – йдеться в сюжеті. – Ворог, знаючи, що в селі немає військових, влаштовує повітряне бомбардування і обстріл з важких мінометів».
Також зазначається, що дрони, які скидають міни, окупанти почали часто використовувати на цій ділянці, але мінування з повітря вулиць села та житлових дворів – вперше.
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