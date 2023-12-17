Аналітики зазначають, що українські сили вели операції на лівому березі Херсонської області.

Російські окупанти впродовж 16 грудня незначно просунулися на трьох напрямках: біля Бахмута, Авдіївки та Вербового.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), загарбники провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового.

Крім того, росіяни минулої доби вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що війська РФ просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

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Також 16 грудня окупанти продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

Натомість українські війська продовжували наземні операції на лівому березі Херсонської області 16 грудня. Російські військові блогери стверджували, що Сили оборони намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). В цьому районі тривають важкі бої.

Війна в Україні - останні дані

Як писав УНІАН, за 16 грудня російські війська наступали за кількома напрямками, застосовуючи і авіацію, щоб прорвати українську оборону.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, а протягом доби по всьому фронту сталося 71 бойове зіткнення.

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