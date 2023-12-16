Протягом доби на всіх напрямках відбулось 71 бойове зіткнення.

Російські окупанти наступали по кількох напрямках, застосовуючи і авіацію, щоб прорвати українську оборону.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. В повідомленні сказано, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, а протягом доби по всьому фронту сталося 71 бойове зіткнення.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 - в районах Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

В повідомленні зазначається, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Також на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Дружба, Нью-Йорк.

В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Війна в Україні: новини

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що не йдеться про якийсь "успіх" ворога біля Авдіївки, бо там скоріше можна говорити про збільшення сірої зони, тобто неконтрольованої ніким території

За його словами, російські окупанти проводять дуже багато штурмових дій - десятки атак протягом доби, але закріпитися українські Сили оборони їм не дають. Він зазначив, що якщо ворогу навіть десь вдається трохи просунутися, то відпрацьовує зразу і артилерія, і міномети по них, тобто жодного якогось серйозного закріплення у ворога немає.

Барабаш зазначає, що Авдіївська м’ясорубка ввімкнулася на повну потужність, бо дуже багато "м’ясних" ворожих штурмів.

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