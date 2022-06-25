Під час обстрілу на Дніпропетровщині поранено жінку / фото УНІАН, Владислав Мусієнко

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, постраждала жінка.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора вночі Росія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Криворізький район Дніпропетровської області. Російські війська поцілили по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській.  Люди, на щастя, не постраждали.  У Широківській громаді є руйнування. 

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