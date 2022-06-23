Ворог обстріляв Апостолове та житлові квартали Криворізького району.

Внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині поранено двох людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води", - повідомив він.

Резніченко також наголосив, що на вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів.

Він також звернувся до місцевого населення з проханням бути обачними і за жодних умов не чіпати підозрілі предмети.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня ввечері російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Зокрема, ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Там почалася масштабна пожежа. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей.

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