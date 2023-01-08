Мешканець будинку не постраждав.

Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на подвір'я будинку в Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, чоловік не постраждав.

"Великописарівська громада: ворог скинув дві вибухівки із безпілотника на подвір'я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав", - зазначив він.

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У Шалигинській громаді окупанти двічі відкривали вогонь з кулеметів, всього зафіксовано 17 черг. Там також обійшлося без жертв і руйнувань.

"Після 20 години ворог відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - згодом уточнив Живицький.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні сили України знищили ще майже 500 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 110 тис. 740 осіб.

Українські ракетники і артилеристи 7 січня уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів російських окупантів.

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