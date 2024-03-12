Є інформація і про збиття ворожого Су-27, але ще перевіряється.

На даний час ще перевіряється інформація про збиття російського літака Су-27. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, що літак нібито збито над територією так званої "ДНР", Юсов зазначив, що там зараз ідуть надзвичайно активні бойові дії і дуже багато подій відбувається. "Така інформація є, вона зараз додатково перевіряється", - сказав представник ГУР з приводу можливого збиття Су-27.

Також Юсов висловився і щодо падіння на території Росії літака Іл-76. Він зазначив, що наразі українська розвідка утримуєтьсяся від офіційних коментарів. Але при цьому додав, що відео горіння літака бачили всі. За його словами, це кадри, які "приємні оку українця".

"Зрозуміло, що те, що відбувається зараз на Бєлгородщині, на Курщині це прямий наслідок російської військової агресії і в цілому кремлівської диктатури. Якщо Путін чи його режим дбає про місцеіих мешканців, то треба припинити війну проти України, вивести війська. І власне думати над безпекою місцевих мешканців, а не думати про продовження геноцидної війни проти України", - наголосив Юсов.

"Тривожний" день в Росії - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні , 12 березня, у Росії продовжується "тривожний" день. На тлі новин про атаки безпілотників та рейди воїнів РДК та легіону "Свобода Росії" в Курську та Бєлгородську області, з'явилася інформація про те, що під Бєлгородом приземлилася російська "пташка".

Бєлгородські пабліки повідомляють, що поблизу населеного пункту Валуйки, ймовірно, було збито російський винищувач Су-27. Відео ймовірного знищення літака також публікував воєнкор Андрій Цаплієнко.

За даними очевидців, спочатку прогримів потужний вибух. Згодом літак почав падати і "приземлився" в лісі. Місцеві опублікували відео, на яких нібито видно наслідки падіння винищувача та стовп густого чорного диму над лісом.

Також сьогодні було оприлюднено відео як в небі над Іванівською областю Російської Федерації горів літак.

Зазначаллося, що борт трохи не дотягнув до смуги аеродрому "Північний" і впав у лісопосадці.

Спочатку окремі Telegram-канали повідомили, що аварії міг зазнати Іл-76МД, на борту якого було 12 осіб. Він упав на території кладовища в районі села Богородське, неподалік аеродрому. Борт наполовину зруйнований і горить.

Водночас повідомляють, що під час посадки в літака відвалився двигун. На місце події виїхали кілька машин швидкої допомоги. Telegram-канал Mash повідомив, що в двигун міг потрапити птах.

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