На борту могло бути 15 осіб

Літак , що горів, помітили в небі над Іванівською областю Російської Федерації. З місця падіння борту видно чорний дим.

Зазначається, що борт трохи не дотягнув до смуги аеродрому "Північний" і впав у лісопосадці. Російські Telegram-канали вже повідомили, що на землі жертв і руйнувань немає. На місце виїхали оперативні служби

За попередньою інформацією, аварії міг зазнати Іл-16 МД, на борту якого було 12 осіб. Він упав на території кладовища в районі села Богородське, неподалік аеродрому. Борт наполовину зруйнований і горить.

Водночас повідомляють, що під час посадки в літака відвалився двигун. На місце події виїхали кілька машин швидкої допомоги. Telegram-канал Mash повідомив, що в двигун міг потрапити птах.

Також, за деякими відомостями, літак пробув у повітрі кілька хвилин, а двигун загорівся під час зльоту. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе, став відводити літак від житлових забудов.

У Міноборони РФ підтвердили катастрофу літака в Іванівській області. За їхньою версією, Іл-76 зазнав аварії під час виконання планового польоту. На борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною аварії називають загоряння одного з двигунів під час зльоту.

Довідка УНІАН. Північний - військовий аеродром поблизу міста Іваново. Здатний приймати літаки Іл-76, Ан-22, А-50, Ту-154 і всі більш легкі, а також вертольоти всіх типів.

Поломки літаків у Росії - останні новини

Через повномасштабний напад на Україну проти Росії введено санкції, які заборонять, зокрема, постачати запасні частини для літаків.

У мережі систематично з'являються повідомлення про різні поломки та інциденти в цивільній авіації. За даними ЗМІ, 2022 року в РФ зафіксували 60 випадків несправностей літаків, а вже 2023-го - понад 180.

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