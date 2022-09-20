Він жив у місті останні кілька років.

Під час обстрілу деокупованого міста Вовчанськ загинув військовий Російської Федерації у відставці.

Про це повідомляється на сторінці Поліції Харківської області у соціальній мережі Facebook.

Російські окупанти вкотре обстріляли місто з артилерії вранці 18 вересня. Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок.

Відео дня

Внаслідок обстрілу загинув 64-річний колишній військовий Російської Федерації, який останні кілька років проживав у Вовчанську.

Прибулі на місце події правоохоронці задокументували факт збройної агресії Російської Федерації та зібрали речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, Вовчанськ знаходився під російською окупацією з 24 лютого 2022 року.

13 вересня у Державній прикордонній службі України підтвердили, що українська армія звільнила місто.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російська армія перебувала там понад п’ять місяців та залишила по собі спустошені села.

Вас також можуть зацікавити новини: