Громадян закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

Російські окупанти вночі атакували Україну дронами-камікадзе, в ряді областей була оголошена повітряна тривога.

"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Там закликали громадян перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

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"Бережіть себе та близьких! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано у повідомленні.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ворожої атаки почалась пожежа на підприємстві. Також пошкоджено багатоповерхівку.

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці", - додав він.

Атаки дронами-камікадзе на Україну - деталі

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що в ніч на 8 травня була наймассованіша атака росіян на Київ від початку повномасштабного вторгнення.

"Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони всі 36 дронів були збиті. Це наймасовіша атака з початку війни на наше місто", - підкреслив Кличко.

Раніще вночі, 6 травня, російські окупанти здійснили чергову спробу атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Shahed". Ворог запустив сім цілей з району Азовського моря.