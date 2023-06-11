Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту, наголосив президент.

Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі почали розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС, внаслідок якого було затоплено десятки населених пунктів на півдні України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, представники МКС також бачили на власні очі, що російські окупанти продовжують обстріли затоплених внаслідок теракту територій у той час, як там триває евакуація.

"Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор направив до МКС відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи і робота вже почалась. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. Продовжується максимально цинічними обстрілами затопленої території, території евакуації", – сказал президент.

Глава держави наголосив, що Україна вже сприяє і надалі сприятиме максимально незалежному та об’єктивному розслідуванню МКС.

"Всі наші правоохоронці та інші інституції максимально залучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, всієї інформації, доказів. Важлива повна і справедлива відповідальність російських терористів та самої держави-терориста. Це обов’язкова умова для того, щоб у світі більше не було повторення такого зла", – сказав він.

Розслідування техногенної катастрофи на Каховській ГЕС

6 червня російські окупанти здійснили підрив попередньо замінованої дамби Каховської ГЕС, внаслідок цього десятки населених пунктів було затоплено.

Україна стверджувала, що має докази причетності вищого керівництва РФ до теракту. Також українська сторона наголошувала, що знищити дамбу внаслідок обстрілу неможливо, до того ж об’єкт був замінований ворогом ще торік.

В Єврораді, Єврокомісії, Канаді та Німеччині назвали Росію винною в злочині. Однак не всі країни-партнери України були готові заявити, що саме країна-агресор здійснила цей зухвалий злочин, спровокувавши найбільшу за останні десятиліття техногенну катастрофу в Європі. Зокрема, США і Великобританія заявили, що вивчають інформацію про причетність РФ. Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що "засуджує цей жорстокий акт, який ставить під загрозу населення", не згадуючи Росію.

Президент Туреччини Ердоган порушив питання про створення комісії за участю експертів від України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця наголошував, що проведенню об’єктивного розслідування заважає окупація території російськими військовими.

Крім цього, Росія напередодні теракту офіційно дозволила не розслідувати аварії, які стаються під час війни.

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