РФ несе головну відповідальність за те, що відбувається на українській землі, зазначила заступниця головного речника ЄК.

В Європейській комісії вважають, що Росія відповідальна за підрив греблі Каховської ГЕС.

Про це на брифінгу у Брюсселі сказала заступниця головного речника Єврокомісії Дана Спінант. Зокрема, вона відповіла на твердження китайського журналіста про те, що Євросоюз нібито має різні підходи, бо в ЄС засудили Росію за підрив Каховської ГЕС без незалежного розслідування, коли водночас після вибухів на газогонах "Північних потоків" було проведено багато розслідувань.

"Я не поділяю ваше бачення щодо будь-яких відмінностей. Я можу сказати вам, що стосовно надзвичайно жахливого і катастрофічного вибуху або руйнування дамби, що призвело до страждання... десятків тисяч українців, які залишились без питної води і насправді опинились під ризиком втрати своїх життів, і у зв'язку з жертвами, про які повідомлялося, ми дуже чітко заявляли про нашу позицію. Перш за все, ми зробимо усе можливо для постраждалих людей. По-друге, як ви знаєте, як і ми, що Росія розпочала цю війну, що Росія там скидає бомби і обстрілює, а українці захищають себе", - наголосила Спінант.

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За її словами, тому, Росія несе головну відповідальність за те, що відбувається в Україні. "Загалом, це перша заява, на яку ви маєте звертати увагу у зв'язку з цим інцидентом та іншими", - заявила Спінант.

Наслідки підриву Каховської дамби - сьогодні це варто знати

6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи - результатом неконтрольованого спуску води стало затоплення територій нижче за течією Дніпра, в тому числі і населених пунктів.

Українці всіма силами намагаються допомогти жителям постраждалих районів всім, чим можуть - від порятунку постраждалих на місці до надання притулку в безпечних районах. Своєю чергою, міжнародні організації як ООН і Червоний Хрест здивували відсутністю адекватної реакції на російський теракт. На офіційній сторінці ООН у соцмережах висіло привітання з так званим "Міжнародним днем російської мови". Реакція генсека ООН Антоніу Гутерреша з'явилася тільки ввечері. Він назвав підрив ГЕС ще одним руйнівним наслідком нападом Росії на Україну.

Така рекція міжнародних гуманітарних організацій шокувала президента Володимира Зеленського. Він прямо звинуватив МКК і ООН в бездіяльності і закликав їх включитися в рятувальну операцію на тимчасово окупованих Росією територіях України

8 червня з'явилася інформація, що в ООН пообіцяли сформувати групи для евакуації людей із затоплених населених пунктів тимчасово окупованої частини Херсонської області та надання гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що РФ намагалася звинуватити Україну в трагедії. При цьому висувалися різні версії - від удару ракетою до роботи українських снайперів. Ось тільки дамба Каховської ГЕС будувалася з розрахунком на ядерний удар, і зруйнувати її можна було тільки вибухом зсередини.

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