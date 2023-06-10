Росія відповідальна і нестиме цю відповідальність, наголосив прем'єр Канади.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо поклав відповідальність за катастрофу на Каховській гідроелектростанції на Російську Федерації.

На спільному з президентом Володимиром Зеленський брифінгу під час його візиту до столиці Трюдо заявив, що підрив дамби – наслідок російського вторгнення до України.

"Немає жодних сумнівів в тому, що руйнування греблі було прямим наслідком рішення Росії вдертися до мирної країни-сусіда – України. Війна, розв’язана Росією, катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала родини, забрала життя, спричинила економічні, продовольчі, енергетичні нестачі в усьому світі. Росія відповідальна і нестиме цю відповідальність", – сказав Трюдо.

Хто стоїть за атакою на Каховську ГЕС

Україна одразу після інциденту на Каховській ГЕС заявила, що за атакою стоїть країна-агресор, а дамбу було знищено внаслідок підриву. Головне управління розвідки заявило, що має докази причетності вищого керівництва Російської Федерації до підриву дамби і нагадало, що про мінування ворогом об'єкту було відомо ще торік.

Водночас не всі країни-партнери України готові заявити про причетність до найбільшої техногенної катастрофи останніх десятиліть саме Російської Федерації.

В Єврораді, Єврокомісії та Німеччині назвали Росію винною в злочині. Але США і Великобританія заявили, що вивчають інформацію про причетність РФ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "засуджує цей жорстокий акт, який ставить під загрозу населення", не згадуючи Росію.

Президент Туреччини Ердоган в розмові з президентом України Володимиром Зеленським порушив питання про створення комісії за участю експертів від України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, для детального розслідування вибуху. Зеленський та Макрон також обговорювали перспективу проведення розслідування.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця наголошував, що розслідування підриву Каховської ГЕС наразі неможливе через російську окупацію цієї території та відмову окупаційної адміністрації від співпраці. Крім цього, за тиждень до вибуху на Каховській ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися під час війни.

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