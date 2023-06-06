Документ підписно головою уряду країни-агресора Михайлом Мішустіним і вже набув чинності.

За тиждень до вибуху на Каховській ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах під час кровопролитної війни в Україні.

Постанову Уряду РФ № 873 "Про особливості застосування на територіях ДНР, ЛНР, Запорізької області та Херсонської області положень законодавства Російської Федерації в сферах промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів і забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора 30 травня.

Документ підписаний головою російського уряду Михайлом Мішустіним і набув чинності з 31 травня. Примітно, що в даній постанові є останній, десятий, пункт про аварії.

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"До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах і аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок військових дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться", - йдеться в документі.

Також в документі є пункти про те, що до 1 вересня 2023 року і до 1 березня 2024 року на об'єктах в "ДНР, ЛНР", в Запорізькій і Херсонській областях не застосовується частина пунктів ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" і "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня Росія здійснила підрив дамби Каховської ГЕС.

За даними"Укргідроенерго" Каховська ГЕС не підлягає відновленню, обладнання машинного залу повністю знищено.

80 населених пунктів опинилися в зоні потенційного затоплення. Евакуацію населення ускладнює розмиття доріг.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила про те, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС зсередини. Характер пошкодження спростовує фейк росіян про нібито "ракетний удар ЗСУ".

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