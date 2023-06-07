Така комісія може бути створена за принципом тієї, яка працювала над "зерновою угодою".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом в ході якої сторони обговорили підрив росіянами Каховської ГЕС.

Як повідомляє турецьке видання BirGun, в ході діалогу Ердоган заявив про можливість створення комісії за участю експертів від України, РФ, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, для детального розслідування вибуху на Каховській греблі. Турецький президент заявив, що Анкара готова зробити все можливе для цього.

Ердоган висловив думку, що для створення такої комісії можна використати метод переговорів, як у зерновій угоді.

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Також він підкреслив, що загалом ідея повернення до переговорів повинна бути переважаючою. Зокрема, Ердоган зазначив, що на тлі продовження бойових дій, неможливо запобігти людським жертвам, тому необхідно зосередитися на питанні відновлення переговорного процесу.

Ініціативу турецького президента прокоментував глава держави в Телеграм-каналі. Зеленський уточнив, що розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема, про ризики для Запорізької АЕС. "Передав список невідкладних потреб України для ліквідації лиха", - зазначив президент.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених, зокрема кримських татар, і продовження та розширення зернової ініціативи", - написав Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни в ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС, в результаті цього в зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, тисячі жителів потребують евакуації.

Після цього росіяни поспішили звинуватити в тому, що сталося українську владу. Однак, як сьогодні заявили в Головному управлінні розвідки, російська пропаганда хаотично відреагувала на підрив Каховської греблі і підкреслили, що ні у кого, крім росіян, не було фізичної можливості, щоб здійснити такий масштабний підрив.

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