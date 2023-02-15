Він загинув під час надання допомоги мирним людям.

Вдова загиблого в Бахмуті американського волонтера Піта Ріда звинуватила Росію в нападі на беззбройних медиків.

В ефірі CNN Алекс Поттер заявила, що її чоловік загинув через атаку російських військ. "Вони націлювалися на медичних працівників, які були беззбройні в цивільному автомобілі - машині швидкої допомоги з позначкою. Це був дуже підлий інцидент", - сказала вона.

Медик з Норвегії Саймон Йонсен назвав удар яскравим прикладом того, як Росія атакує медиків і помічників на передовій за допомогою так званих "подвійних ударів" - вражає ціль, чекає прибуття рятувальників, а потім завдає ударів в те ж саме місце.

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Поттер зазначила, що її чоловік перебував в країні, щоб надавати медичну допомогу пораненим мирним людям. Також він створив в Україні коаліцію, покликану об'єднувати людей.

Загибель Піта Ріда

Як відомо, колишній морський піхотинець США прибув в Україну з гуманітарною місією на початку січня 2023 року.

Про загибель волонтера стало відомо 4 лютого. У Global Response Medicine, яку він очолював, повідомили, що його вбили під час надання допомоги цивільним.

Пізніше The New York Times опублікувала відео удару по групі медиків. За даними видання, їх атакували приблизно через хвилину після того, як вони почали надавати допомогу пораненому цивільному в Бахмуті.

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